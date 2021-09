Marcillé-la-Ville : les habitants veulent protéger une voute naturelle contre la fibre

Le long d'une route communale, au nord de Marcillé-la-Ville (Mayenne), les camions de l'entreprise Enedis forent le sol pour y planter les poteaux en bois de la future ligne fibre, mercredi 22 septembre. Quatre habitants sont concernés par ce raccordement mais une petite dizaine de riverains ont adressé des courriers depuis le mois de juillet au maire, au département, à la préfecture.

Ils s'inquiètent que la pose de la fibre ne dégrade l'environnement du bois de Buleu. La route, qui se trouve sur le domaine public, est bordée d'arbres de part et d'autre. Des chênes, des hêtres, des frênes, certains centenaires. Les branches forment une voute naturelle sur plus de 600 mètres. "Je suis venue en Mayenne pour avoir la paix dans la nature, pas pour qu'on y mette de la technologie partout", gronde Christiane qui vit ici depuis vingt ans. Elle a refusé tout net la fibre.

La voute végétale s'étend sur plus de 600 mètres, dans le nord de Marcillé-la-Ville (Mayenne). Les poteaux de la fibre sont installés le long d'une route communale. © Radio France - Théo Boscher

Des chênes et des hêtres centenaires

"Il n'est pas possible de mettre des poteaux correctement sans toucher à cette végétation, souligne Jean-Marc Lalloz, du collectif Mayenne 53. En ce moment, ils vont pouvoir passer la ligne sans abattre d'arbre. Mais dans 5 ans, ils vont dire que ces érables là, il faudra les abattre parce que ça va gêner."

Et au-delà de l'impact sur la nature, se pose aussi la question de la sécurité de cette ligne. "Ce sont les problèmes qui vont suivre ensuite, ajoute Jean-Pierre. Si jamais il y a du vent ou une tempête, ça va tomber sur la ligne et on n'aura plus le téléphone."

Aurait-il été possible d'enfouir cette ligne ? Non, répond le maire de la commune. "Il y a bien une ligne téléphonique enfouie à cet endroit. Mais il n'y a pas de fourreau. Chaque mètre linéaire coûte près de 70 euros. A raison de 600 mètres, c'est un investissement que la commune ne peut pas supporter", calcule Guy Beaujard.

Des compromis maintenant, mais dans cinq ans ?

Les riverains se sont aussi renseignés pour réaliser les travaux d'enfouissement à leurs frais, sans succès. "Il faudrait faire l'analyse globale de tout le projet et de sa rentabilité, en intégrant les bénéfices que vont faire les entreprises qui vont utiliser la fibre", souligne Jean-Marc Lalloz.

Les poteaux de la fibre touchent déjà les arbres qui borde la petite route de Marcillé-la-Ville (Mayenne). Les riverains redoutent les abattages. © Radio France - Théo Boscher

Pendant trois semaines, les concertations ont eu lieu avec la mairie et l'entreprise Orange. Il a été décidé de "disposer les poteaux à des endroits plus judicieux et ne pas attaquer les racines des arbres", dit le maire. En outre, les poteaux sont moins hauts qu'ils le sont en temps normal sur ce genre de chantier.

Orange a aussi répondu aux habitants, qui demandaient si l'entreprise pouvait faire cette installation sur la départementale voisine et épargner la petite route et sa voute. Selon l'entreprise, la départementale ne dispose pas des équipements suffisants pour faire le raccordement. "Je pense que ce genre d'entreprise a les technologies suffisantes pour réaliser des aménagements", glisse Jean-Marc Lalloz.

Quelles que soient les oppositions, la fibre sera déployée à Marcillé-la-Ville dans les prochaines semaines.