Mare Vivu : la Corse s'invite en Grèce pour la planète

L'objectif, connecter avec les acteurs en lien avec la thématique des déchets marins, notamment de l'économie circulaire. Une expérience qui a permis à Pierre-Ange Guidicelli, président de Mare Vivu, de documenter son voyage mais aussi de rendre compte des étapes qu'il reste à franchir pour la Corse.

ⓘ Publicité

Le constat est sans appel pour Pierre-Ange Guidicelli : " La Grèce a une problématique déchet exacerbée par rapport à ce qu'on connaît en Corse ". Entre autres causes, une activité de pêche qui n'est pas la même. Alors que la Corse ne compte que 3 chalutiers sur son territoire, la Grèce en compte près de 150 : une échelle différente donc, qui constitue pour Pierre-Ange Guidicelli un premier élément de réponse à ce contraste.

Et même si l'association est coutumière des actions de dépollution, comme à Macinaggio par exemple, ces dernières sont moins impressionnantes qu'en Grèce car " la gestion des déchets en Corse est quand même largement meilleure. On est moins en retard que ce qu'on pourrait penser, même s'il y a encore des progrès à faire ".

L'avantage d'une telle opération est donc de pouvoir documenter en direct le circuit de tri des déchets vers la mer et ce de manière pédagogique via les réseaux sociaux de l'association, car " 80% des déchets de la mer proviennent de la terre. Les images ont par ailleurs beaucoup fait réagir sur notre compte Instagram. Une vidéo c'est toujours plus parlant qu'un discours ", explique le président de Mare Vivu.

La sensibilisation des jeunes, mais pas que...

Une sensibilisation sur les réseaux sociaux à destination des jeunes donc, mais pas seulement. En effet, pour Pierre-Ange Guidicelli, " sensibiliser les jeunes c'est important, mais pas autant que les élus " : les jeunes sont déjà formés aux enjeux environnementaux mais ils sont souvent démunis de leviers d'action efficaces. " Les élus, eux, ont les moyens de légiférer efficacement mais ne le font pas, par manque d'accompagnement, de conviction politique parfois mais surtout de sensibilisation ".

Car l'objectif de Mare Vivu, c'est d'enclencher de vraies actions concrètes sur les territoires, et donc de s'adresser aux acteurs ayant les outils nécessaires au changement : les élus, les collectivités, mais aussi les entreprises responsables d'une partie de cette pollution marine. En ce sens, l'association a initié plusieurs projets tel que Riparu 2025, un plan d'actions concrètes intégrant un accompagnement et un appui direct aux décideurs, élus et entrepreneurs.

Un jeu à sommes positives

" Les actions de dépollution, c'est bien, mais c'est extrêmement coûteux, que ce soit en terme de temps ou de moyens ", explique le président de l'association. " Au plus tôt on s'attaque au problème de la gestion des déchets, au moins cela va coûter cher à la collectivité et donc aux individus " ajoute-t-il.

Pierre-Ange Guidicelli salue donc l'initiative de son association mais également la collectivité de Corse, qui a rendu possible cette coopération interassociative " : " Je trouve que c'est très positif de connecter des acteurs sur des thématiques transversales ". Car au-delà d'échanges d'expériences et bonnes pratiques, les thématiques portées par l'association ne connaissent pas de frontières. " Même si c'est courageux d'agir seul, c'est avant tout stérile. Il faut vraiment travailler ensemble, et au niveau méditerranéen autant que possible ", conclut-il.

Charlotte Rousset