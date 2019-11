Marée noire de l'Erika en Bretagne : "C'était un viol"

Le 13 décembre 1999, l'Erika coulait au large de la Bretagne et le fioul qu'il transportait souillait 400 kilomètres de côtes quelques jours plus tard. Presque 20 ans après, le documentaire "Erika l'outrage" revient sur la catastrophe.

Région Bretagne, France

C'était le 13 décembre 1999, le pétrolier maltais Erika coulait au large de la Bretagne avec 37.000 tonnes de fioul lourd à bord. Quelques jours plus tard, 400 kilomètres de côtes étaient souillés par des plaques de fioul.

C'était un viol

Près de 20 ans après le naufrage et la marée noire de l'Érika, Nicolas Legendre et Benjamin Keltz signe un documentaire, "Érika l'outrage", qui raconte la violence ressentie en Bretagne et dans les Pays de la Loire.

Les deux parties de 52 minutes de "Érika l'outrage" seront diffusées sur France 3 Bretagne et Pays de la Loire, lundi 25 novembre à 23h05. Puis le 28 novembre sur France 3 national dans une version de 60 minutes.