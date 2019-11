Marie-Louise, coiffeuse à Metz, recycle vos cheveux pour nettoyer les océans !

La coiffeuse Marie-Louise est la première coiffeuse de Metz à recycler vos cheveux ! Depuis un mois et demi, elle ramasse tous les cheveux qu'elle coupe et les envoie à une association qui les utilisera pour nettoyer les océans.

Metz, France

Saviez-vous que vous pouvez faire une bonne action pour la planète simplement en vous rendant chez le coiffeur ? C'est le cas en tout cas si vous allez vous faire une coupe chez Marie-Louise, dont le salon est situé rue des Clercs, à Metz. C'est la première coiffeuse de la ville à recycler vos cheveux !

"Même les clients qui ne sont pas sensibilisés à l'écologie font une bonne action en donnant leurs cheveux !" Marie-Louise

Cela fait maintenant plus d'un mois qu'elle conserve précieusement les cheveux qu'elle coupe. Elle les enverra par la suite à l'association "coiffeurs justes", qui collecte des cheveux venant de toute la France, et s'en sert pour nettoyer les océans.

Le cheveu représente aujourd'hui plus de 50 % des déchets des salons de coiffure. Matière organique, il permet pourtant de filtrer les hydrocarbures déversés dans les océans. Grâce à sa composition, le cheveu attire les graisses (c'est d'ailleurs pour cette raison que nous devons les laver régulièrement). "Un kilo de cheveux permet d'absorber huit litres de pétrole", explique Marie-Louise.

Seuls deux salons de coiffure en Moselle

Aujourd'hui, seuls deux salons de coiffure en Moselle sont adhérents de "coiffeurs justes" et recyclent les cheveux, celui de Marie-Louise à Metz et un autre à Forbach. "Pour moi, c'est logique qu'un coiffeur recycle", ajoute Noémie, employée de Marie-Louise. "Cela ne lui demande pas d'investissement particulier, au lieu de mettre les cheveux à la poubelle, il suffit de les garder dans un sac et de les envoyer."

Selon Marie-Louise, si les 1200 coiffeurs de Moselle s'y mettaient en même temps, cela permettrait de récolter 72 tonnes de cheveux chaque année.