Marineland : l'association One Voice dépose plainte contre le parc aquatique pour acte de cruauté

"Au Marineland d’Antibes, Moana tourne en rond dans les eaux encrassées du delphinarium vieillissant", écrit cet après-midi l'association One Voice dans un communiqué. Alors que les orques ont une espérance de vie similaire à celle des humains, Moana, âgée de seulement 10 ans, semble déjà proche de la fin.

"Moana a été blessée, à plusieurs reprises, par d'autres orques du parc. Ses congénères sont stressés et ils s'énervent facilement. Le manque d'espace et le stress procuré par les spectacles n'arrangent rien", assure Jessica Lefèvre-Grave, membre de One Voice. L'eau serait également sale : "Elle est très mal filtrée et on y retrouve régulièrement des bouts de poissons morts".

One Voice a donc déposé plainte, aujourd'hui, contre Marineland pour acte de cruauté.

Moana va bien selon Marineland

De son côté, le parc aquatique qualifie les allégations de l'association comme "infondées" et "fantaisistes". "Seuls les vétérinaires qui vont sur place sont capables de poser un diagnostique. Je ne sais pas d'où One Voice tire ses informations mais c'est impossible de faire ce genre de conclusions à distance", explique la direction de Marineland, "Moana va bien", rajoute-t-on.

Quant à la qualité de l'eau, le parc rappelle qu'il travaille avec Véolia et que "ses orques évoluent dans une eau de mer naturelle pompée dans la Méditerranée".