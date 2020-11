Marmottes enterrées vivantes à Albiez-Montrond ? La mairie répond à la polémique

Le maire d'Albiez-Montrond répond jeudi à la polémique déclenchée par l'association Vivre et Agir en Maurienne. Il affirme que le rapport de la Direction Régionale de l'Environnement ne fait pas état de la présence de marmottes sur le chantier de la Directissime, une nouvelle piste de ski.

De nombreuses marmottes pourraient être victimes de travaux sur le domaine skiable d'Albiez-Montrond selon l'association Vivre et Agir en Maurienne.

L'alerte lancée ces dernières semaines par "Vivre et Agir en Maurienne" a mis le feu aux réseaux sociaux. L'association affirme que de nombreuses marmottes risquent d'être enterrées vivantes sur le chantier de la Directissime, une nouvelle piste de ski en construction à Albiez-Montrond, secteur privilégié par le petit mammifère emblème des Alpes.

Le maire de la commune répond jeudi à la polémique et affirme que le rapport de la Direction Régionale de l'Environnement ne fait pas état de la présence de marmottes sur le site en question.

"La commune fait confiance aux professionnels". Jean Didier, le maire d'Albiez-Montrond

"Tout aménagement en montagne fait l'objet de procédures longues et exhaustives" écrit le maire Jean Didier dans un communiqué, "ce projet a été validé sur la base d'un examen approfondi mené par les service de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Dans le rapport rédigé par l'écologue, à aucun moment il n'est fait état de la présence de marmottes sur le tracé du chantier. La commune fait évidemment confiance aux professionnels qui ont mené cette étude en toute indépendance et en toute transparence".

Un observatoire de l'environnement

Pour tenter de calmer le jeu, la mairie annonce que l'ensemble des aménagements réalisés s'opérera dans le cadre d'un observatoire de l'environnement.

Les travaux de la Directissime constituent la première étape d'un projet de liaison par remontées mécaniques avec la station voisine des Karellis, "permettant au domaine skiable d'Albiez-Montrond d'être exploitable pendant quatre mois l'hiver, contre trois aujourd'hui" précise Jean Didier.