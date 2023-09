Maroilles va bientôt produire son électricité avec son moulin

Le moulin à farine de Maroilles fondé au 16°siècle va bientôt reprendre du service mais pour alimenter en électricité les bâtiments du village de 1400 habitants.

Un moulin qui produisait déjà de l'électricité fin 19° siècle pour faire tourner les tanneries Maillard le jour et le soir la commune ce qui en fit donc une des premières de France a être électrifiée explique Melvin Deljehier, chargé de mission transition énergétique au parc naturel régional de l'Avesnois. Le parc à l'origine de ce projet avec la commune et la communauté de communes du Pays de Mormal.

La vieille roue à aubes en bois du moulin va être restaurée et va de nouveau tourner, mais ce n'est pas elle qui va produire l'électricité, mais c'est une turbine installée par les tanneries, réutilisée ensuite par une famille de passionnés de moulins les Lienard mais qui est aujourd'hui obsolète. "une nouvelle génératrice sera installée pour augmenter la production d'électricité" explique Melvin Deljehier.

Turbine du moulin de Maroilles © Radio France - RBV

Un mécanisme que les curieux pourront admirer depuis un appentis transparent qui sera installé le long de la façade du moulin qui sera transformé en bureau du tourisme.

Des dispositifs pour aider les poissons à descendre l'Helpe

Maroilles deviendra donc autonome pour son électricité, et le projet prévoit en plus de rétablir ce qu'on appelle "la continuité écologique", en clair les poissons bloqués par le moulin pourront désormais passer grâce à plusieurs dispositifs, "il y a un bras de contournement qui contourne l'Helpe et pour les éventuels poissons qui auraient loupé ce bras de contournement, il y a un petit dispositif de dévalaison qui passera en dessous de l'ouvrage et qui permettra aux poissons d'arriver en toute sécurité dans le gouffre et pouvoir descendre l'Helpe".

La mairie envisage même d'installer une caméra pour compter les poissons.

Un appel aux dons pour préserver ce patrimoine emblématique de l'Avesnois

La rénovation du moulin fait partie d'un projet de réhabilitation globale du site abbatial qui prévoit aussi la réfection de la grange dimière pour accueillir sur un site unique les 50 agents du parc naturel régional de l'Avesnois, mais aussi la cour de la grange. Un projet de plus de 7 millions d'euros.

Pour que chaque habitant puisse en fonction de ses moyens préserver ce patrimoine emblématique de l'Avesnois, le parc a lancé avec la fondation du patrimoine une souscription à hauteur de 100 000 euros.

"On voit le moulin sur la couverture du Routard, on le voit avec toutes les publications en lien avec l'Avesnois, l'image qui caractérise le territoire c'est le moulin de Maroilles" assure le vice président du parc Benoit Wascat pour qui ce financement participatif était important.

