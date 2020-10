Marseille : l’Huveaune polluée par une décharge sauvage

Le maire des 11e et 12e arrondissements demande à l’État et à la justice d’agir pour lutter contre les auteurs de ces dépôts qui souillent une zone classée Natura 2.000 et polluent les eaux du petit fleuve côtier jusqu’à son embouchure.