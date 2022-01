Haro sur les véhicules polluants, Marseille lance la concertation sur une zone à faibles émissions

Des voitures moins polluantes exclues dans un large périmètre à Marseille C'est le projet commun de la ville et de la métropole, des "Zones à Faibles Emissions". 19 km² à Marseille, une ZFE qui entrerait en vigueur en septembre après la concertation lancée ce lundi.

La consultation citoyenne autour de ces ZFE (Zones à faibles émissions) a été lancée à Marseille ce lundi 17 janvier jusqu'au 1er mars. C'est un projet commun de la ville et de la métropole. Ces ZFE couvriraient plus de 19 km² à Marseille et concerneraient 300 000 habitants.

Les quartiers sud-ouest d'Aix en Provence, les axes à forte circulation, ainsi que les pôles industriels sont également visés.

Pédagogie et affichagesont annoncés à partir du mois de septembre 2022 et c'est en 2025 que les premières amendes pourraient tomber : 68 euros pour une voiture et 135 euros pour un poids lourd ne respectant pas les conditions de circulation.

"C'est une ségrégation par le fric" - Pierre Chasseray -porte parole de l'association "40 millions d'automobilistes"

Le trafic routier est responsable de 57 % des émissions d'oxyde d'azote et de particules fines. C'est la principale raison de la mise en place de ces zones où la circulation sera restreinte.

Paris, Lyon, Grenoble ont déjà expérimenté les Zones à faibles émissions tout en accordant des dérogations notamment pour les livreurs ou les voitures de collection. La mesure vise à inciter, ceux qui en ont les moyens, à investir dans des voitures propres mais nombreux sont ceux à Marseille qui ironisent en rappelant qu'une voiture électrique coûte encore trop cher malgré les aides.

Quel est le principe de la ZFE ?

Les zones à faibles émissions excluent les véhicules les plus polluants du périmètre de circulation. Il existe aujourd'hui un échelonnement de 1 à 5 sur les vignettes Crit'Air , et une vignette à part pour les véhicules électriques. Les Crit'air 4 et 5 seraient donc interdits de circuler dans la zone à faibles émissions jusqu'aux Crit'air 3, ces véhicules dotés d’un moteur diesel d’avant 2010 ou d’un moteur essence d’avant 2006. Cela représente une grande partie d'un parc automobile Français, vieux, en moyenne de 11 ans.