Marseille : les jeunes de la cité Air Bel déclarent la guerre aux déchets

Vivre sur une planète plus propre, c’est d’abord faire le ménage devant sa porte. À Marseille, près de cent jeunes de la cité Air Bel se sont levés tôt, ce samedi matin, pour nettoyer leur quartier. Objectif « zéro déchet » pour « La Jeunesse d’Air-Bel ». C’est la deuxième fois que cette association organise un « Nettoyage citoyen ». Une opération qui permet surtout de rassembler les habitants autour d’une bonne cause.

Avant de s’armer de gants, de sacs poubelles et de pincettes, un petit déjeuner a été organisé pour ne pas faire la chasse aux déchets le ventre vide. Les participants partent par petits groupes. Tout le monde ne se connaît pas, ce qui est normal dans une cité qui compte plus de 7 000 habitants. Mais tout le monde s’entraide. C’est ce qui plait à Sandra : « Ce genre de moment permet de rassembler toutes les générations et ça motive ! » s’exclame la sexagénaire.

Améliorer la qualité de vie dans le quartier

Et les enfants comme les ados n’y sont pas allés à reculons. Rapidement, les sacs se remplissent. « J’ai plein de bouteilles, de cartons. J’ai même trouvé des tubes de crème… Franchement, je ne pensais pas que mon quartier était aussi sale. Donc ça fait plaisir d’aider à le rendre plus propre », lâche Fayad, 14 ans.

Petit à petit, le quartier d’Air Bel retrouve des couleurs, comme le parc où le papa de Fatia, aujourd’hui mère de famille, avait planté des figuiers : « C’est une fierté pour moi de redonner vie à ce parc, ça me fait penser à mon père. Il avait planté ces arbres pour que les gens viennent manger des figues en pensant à lui », raconte Fatia, émue.

Au total, les petites mains ont rempli 150 sacs de déchets qui ont atterri dans une benne ramassée, samedi midi, par les services de la Métropole d’Aix-Marseille.