Marseille : Michèle Rubirola s’opposera à la poursuite du chantier Boulevard Urbain Sud

Pour la nouvelle municipalité, le projet n’est plus adapté face aux nouveaux enjeux écologiques.

C’est un serpent de mer, vieux de près d’un siècle : le Boulevard Urbain Sud. La construction de cette rocade de 8 kilomètres qui doit permettre de relier la L2 par la mer a débuté depuis plusieurs années. Mais Michèle Rubirola, la nouvelle maire de Marseille va s’opposer à la poursuite des travaux, défendue par Martine Vassal, la présidente de la Métropole d’Aix-Marseille Provence.

C’est Hervé Menchon, l’un des adjoints de Michèle Rubirola, qui l’annonce, ce dimanche matin, sur France Bleu Provence. "C’était, dit-il, dans le programme de campagne de notre nouvelle maire qui souhaite que chaque chantier engagé à Marseille soit évalué sous l’angle de l’impact environnemental."

Bien entendu qu’on va demander la suspension des travaux qui n'ont pas encore été réalisés, Hervé Menchon, adjoint de Michèle Rubirola, nouvelle maire de Marseille.

Une nouvelle prime à la conversion "inefficace"

Pour la nouvelle équipe municipale, le Boulevard Urbain Sud n’est plus du tout adapté au vu des nouvelles annonces gouvernementales en matière d’écologie. La nouvelle ministre de la Transition écologique a en effet annoncé, ce dimanche dans le journal Le Parisien, son souhait de créer en France, et dans les six prochains mois, neuf « zones à faible émission », notamment à Aix-Marseille.

En clair, les véhicules les plus polluants n’auraient plus le droit de rouler dans ces zones où Barbara Pompili souhaite augmenter de 2.000 euros la prime à la conversion pour l’achat de « voitures propres ».

Mais cette prime, pour Hervé Menchon, ne permettra pas de réduire le nombre de véhicules individuels en circulation : "C’est totalement inefficace", s’emporte l’adjoint à la maire de Marseille, sur l’antenne de France Bleu Provence.