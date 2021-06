Marseille prépare la piétonnisation estivale du Vieux Port

A partir du 2 juillet, plus aucun véhicule à moteur ne pourra circuler à Marseille sur le quai du port. Le Vieux Port, côté hôtel de ville va être végétalisé et transformé en immense terrasse. Le temps d'un été.

A Marseille, des camions amènent cette semaine de la terre végétale sur le Vieux-Port. Côté mairie, d'immenses jardinières sont en construction pour réaliser des ilôts de fraicheur. La municipalité veut transformer le quai du port en une immense terrasse avec des chaises longues, des tables et des brumisateurs . La circulation y sera interdite du 2 juillet au 29 août.

"On veut créer ici un espace apaisé, explique Audrey Gatian, adjointe au maire de Marseille, chargée de la politique de la ville et des mobilités. Il y aura des barrières pour sécuriser le quai. Mais ce ne sera pas Marseille-plage, on ne va pas amener de sable ici. Ce sera de la végétalisation".

Les bus déviés

Plus aucun véhicule à moteur ne pourra circuler sur le quai du port pendant tout l'été. Même les bus de la RTM seront déviés. Mais la municipalité veut rassurer les commerçants. "On est toujours inquiet quand il y a un changement, reconnait Rebecca Bernardi, adjointe au commerce. Mais quand on est dans un endroit qui nous plait, on a envie de profiter des commerces. Il y aura du monde ici pour faire un court de sport, pour aller voir des films. Et ensuite, ils iront boire un coup et manger."

Cette piétonnisation se terminera à la fin du mois d'août. Mais la municipalité garde l'objectif de sécuriser au maximum ce secteur du centre-ville.