La mer touchée par une vaste pollution au chlorure de fer à Martigues

Une vaste nappe marron s'étend ce jeudi matin sur six hectares (environ 12 terrains de football) dans la mer méditerranée, au large de la zone pétrochimique de Lavéra, à Martigues (Bouches-du-Rhône). C'est une pollution qui se situe au niveau de l'anse de L'Auguette et qui est provoquée par une fuite de chlorure de fer. C'est un produit qui se transforme en acide au contact de l'eau de mer.

La pollution provient de l'usine Kem One, spécialisée dans la chlorochimie, la soude et l'eau de javel. Une cellule de crise a été ouverte au sein de cette société.

L'origine de cette fuite pour le moment inconnue

Quarante marins-pompiers et dix sapeurs pompiers sont présents sur place, la zone est également survolée par des drones afin de déterminer l'étendue de la pollution et de préparer la future intervention. L'opération devrait s'avérer délicate puisque les secours ne savent pas encore comment ils vont pouvoir contenir cette nappe. La baignade a été interdite sur toutes les plages du secteur, et notamment la plage des Laurons et la plage de Bonnieu.