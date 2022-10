MaSolution : les consignes de verres, une alternative au recyclage à laquelle vous êtes favorable

Mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à notre vie quotidienne et en imaginer de nouvelles, c'est l'idée de la consultation citoyenne lancée par France Bleu et Make.org le 7 janvier 2022.

A ce jour, 478 propositions et 88 089 votes ont été fait et le retour de la consigne de verre est une solution à laquelle vous êtes de plus en plus favorable.

Des initiatives, souvent en lien avec les producteurs locaux, renaissent un peu partout en France. Découvrez-en certaines avec France Bleu.

La consigne, c'est quoi ? Comment ça marche ?

Le principe de la consigne, faire payer une somme supplémentaire au consommateur pour un contenant, qui lui sera reversée s’il rapporte cet emballage auprès du revendeur ou d’une enseigne partenaire. Pour que des bouteilles soient réutilisées, plusieurs étapes sont nécessaires :

Le tri des bouteilles par format.

Le lavage.

Le contrôle des bouteilles pour vérifier leur conformité à la sortie du site de lavage. Il faut s’assurer qu’elles n’ont pas de fissures et qu’elles sont aptes à être réutilisées.

L’idée n’est pas nouvelle. La consigne existe notamment aujourd’hui dans les bars, restaurants et hôtels, où environ 227 000 tonnes de bouteilles en verre ont été remployées en 2017 selon l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Ce qui est nouveau, ce sont les initiatives qui renaissent un peu partout en France. Ainsi, depuis avril 2021, l'enseigne Biocoop a remis la consigne des bouteilles au goût du jour ! Bouteilles de jus de fruits, de bières locales ou de limonades peuvent dès à présent être mises à la consigne. Cela permet de ne pas recycler le verre dans le circuit habituel, pour éviter l’utilisation de fours géants avec des températures allants de 1300 à 1550 degrés. Résultat : Une économie de 75% d’énergie et 30% d’eau pour l’enseigne par rapport au recyclage habituel du verre.

Consignes de verre et bénéfices pour l’environnement

La consigne de verre présente de nombreux atouts sur le plan environnemental. Selon l’ADEME :

Les systèmes de consigne les plus performants peuvent réduire de 65 à 85% l'impact environnemental global de l'emballage.

Ils entraînent une réduction de l’utilisation d’eau puisque la production d’une bouteille (par exemple) en nécessite plus.

Ils génèrent des économies de matières premières puisqu’il ne s’agit pas de créer mais de réutiliser.

Enfin, consigner c’est moins polluer puisque des contenants en verre réutilisables offrent la possibilité de remplacer des contenants plastiques très polluants.

A Nantes, L ’entreprise “Bout’ à bout’” , créée par Célie Coulé, a bien conscience de ces atouts. C’est pour cette raison qu’elle a mis en place cette alternative écologique. Cette méthode leur permet d’économiser 76% d’énergie, 33% d’eau et environ 80% d’émission de CO2. L’année dernière, l’entreprise a permis le retour de 500 000 bouteilles en consigne. Au printemps 2023, une usine de grande capacité à Carquefou, en Loire-Atlantique, va ouvrir. Son but : laver 15 millions de bouteilles par an dans un premier temps, et 60 millions à plus long terme.

La consigne, une alternative aux emballages jetables et un soutien pour l’économie

La consigne de verre est sans aucun doute une véritable alternative aux emballages jetables. Pour cause : les produits en verre créés pour être consignés sont conçus pour résister à plusieurs réutilisations. Ainsi, une seule bouteille peut être réutilisée une vingtaine de fois, ce qui permet donc d’économiser autant de bouteilles en plastique ou autres déchets. En Normandie, trois jeunes caennais ont créé " Barnabé la consigne qui déboîte ", qui a pour principe de concurrencer les emballages à usage unique en dehors des bouteilles de verre. Ils proposent des plats à emporter dans des consignes en verre. “L’idée c’est que l’utilisateur paie une fois quatre euros au début et il peut réutiliser ce service à l’infini”. - Amaury Poirier, l’un des fondateurs du réseau Barnabé.

En dehors des avantages environnementaux, d’autres intérêts existent. On peut citer :

Les bénéfices économiques. L’entreprise qui décide d’utiliser des emballages consignés peut les rentabiliser en les réutilisant ou bien en décidant de baisser ses prix pour en faire profiter le consommateur. Un bon point pour l’entreprise mais aussi pour son client !

La création d’emplois .

. La récompense pour ceux qui s’impliquent.

Ainsi, à Tours l'association “ Zéro Déchet Touraine ” a imaginé l'opération PASSPLAT, à destination des restaurateurs et traiteurs. “PASSPLAT est un service innovant qui va permettre de louer et d’entretenir des boites en verres pour la vente à emporter, pour tous les professionnels des métiers de bouches”. - Danielle Gouye, porteuse du projet Passplat et bénévole à Zéro Déchet Touraine. En coulisses, l’association s’occupe de la logistique : livraisons de boîtes propres, collectes de boîtes sales, lavages chez un partenaire doté de lave-vaisselles professionnels. Toutes ces étapes permettent de créer de l’emploi. De plus, pour les consommateurs, après restitution de leur dixième boîte empruntée, un bon d’achat utilisable dans les établissements collecteurs partenaires lui sera offert.

Un processus long à mettre en place

L’utilisation de consigne de verre rencontre encore quelques difficultés car c’est un processus long à mettre en place. La loi anti-gaspillage datant de début 2022, vise à augmenter la part des emballages réemployés par rapport aux emballages à usage unique. Son objectif est d’atteindre 5 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2023 et 10 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2027.