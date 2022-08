Massif des Écrins : le refuge de l'Aigle ferme à cause de la sécheresse, les guides obligés de s'adapter

À cause de la sécheresse et du risque d'éboulements, le refuge de l'Aigle a fermé ce dimanche 14 août. Résultat : certaines ascensions, sur la Meije notamment, ne se font quasiment plus. Les guides de montagne sont obligés de s'adapter et de proposer d'autres courses à leurs clients dans les Écrins.

Une fermeture avec un mois et demi d'avance. Le refuge de l'Aigle, dans le massif des Écrins, n'est plus accessible aux alpinistes depuis ce dimanche 14 août, à cause de la sécheresse et du risque d'éboulements. Les guides de montagne sont donc obligés de s'adapter et ne peuvent plus proposer certaines courses à leurs clients. « L'ascension de la Meije orientale par exemple ne se fait quasiment plus », raconte Benjamin Ribeyre, guide à la Grave, à la frontière entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Seuls les plus expérimentés peuvent s'y frotter, « le niveau de cette course a réellement augmenté », ajoute le guide.

Il n'y a plus de neige sur les glaciers - Benjamin Ribeyre, guide de haute-montagne

Des paysages de fin de saison

La faute à la sécheresse, qui n'a pas épargné la montagne. « On est dans une situation où on a un mois, un mois et demi, d'avance sur les conditions. Donc c'est une montagne qui est très très sèche, ça veut dire qu'il n'y a plus de neige sur les glaciers », explique Benjamin Ribeyre. Des paysages qui ressemblent plutôt à ceux de septembre, alors qu'on est à la mi-août seulement. Pour avoir de la neige, il faut désormais venir beaucoup plus tôt dans la saison, vers mai-juin.

D'autres solutions proposées aux clients

Les guides proposent donc d'autres activités à leurs clients. De la via ferrata, de l'escalade ou d'autres courses. « C'est toujours possible de pratiquer la montagne », assure Florent, guide lui aussi à la Grave, « il faut juste s'adapter, on peut faire des choses actuellement mais c'est plutôt du rocher, des arêtes de rocher qui sont vraiment sympas à faire mais qui sont pas forcément dans l'idéal des gens ». Parce que beaucoup de clients viennent en haute-montagne pour avoir de la neige. D'ailleurs, ce n'est pas toujours évident pour les guides de faire comprendre que telle ou telle course est impossible dans les conditions actuelles. Et Pierre Cinquin, guide depuis plus de 40 ans, doit faire preuve parfois d'un peu de pédagogie : « Il faut leur apprendre pourquoi on fait ça, que même si on est guide, ce n'est pas nous qui décidons, c'est la nature ! »