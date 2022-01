Des banderoles pour respecter la tranquillité des animaux sont installées sur le massif des Vosges. L'objectif est d'inciter les promeneurs, mais aussi les habitants à respecter la quiétude des espèces protégées et suivre les itinéraires balisés.

Massif des Vosges : des banderoles pour assurer la quiétude des animaux en hiver et au printemps

Les banderoles invitent à suivre les sentiers balisés et ne pas déranger les animaux

Depuis l'épidémie de Covid-19 et les confinements et déconfinements successifs, le massif vosgien connait un pic de fréquentation. Beaucoup de promeneurs viennent prendre le grand air. Mais en montagne, il faut respecter certaines règles, notamment ne pas déranger les espèces protégées, en hiver comme au printemps.

Par soucis de prévention, le parc naturel régional des ballons des Vosges dans le cadre de son programme quiétude attitude, a installé des banderoles et des fanions sur le massif, à des endroits stratégiques.

Eviter de déranger les espèces protégées en hiver comme au printemps

Il sont situés dans une trentaine de secteurs sur le massif où sont installées des espèces protégées comme le grand duc, le chamois, le faucon pèlerin ou encore le grand tétras. Des signalisations qui recommandent aux promeneurs et aux habitants du secteur de suivre les itinéraires balisés et ne pas s'approcher de la faune sauvage qui est en période de repos ou de reproduction.

Des panneaux qui peuvent-être encore plus dissuasifs © Radio France - Guillaume Chhum

"Pendant l'hiver, les animaux n'hibernent pas, mais vivent sur leurs réserves. Déranger certaines espèces, cela peut-être fatal pour elles," précise Cyril Gérard conservateur de la réserve nationale du Tanet-Gazon du Faing.

Un risque pour les espèces protégées

"Les gens peuvent se rapprocher, les animaux ont peur et se déplacent pour ne pas être vus. Le danger, c'est surtout d'aller sur les lieux où ils passent l'hiver. Les animaux ont besoin de quiétude et de respect. C'est comme nous à la maison, on a pas envie que n'importe qui traverse le salon," rappelle Olivier Claude, le directeur du parc naturel régional du ballon des Vosges.

Sylvie d'Alguerre, la vice-présidente du naturel régional des ballons des Vosges et le directeur Olivier Claude © Radio France - Guillaume Chhum

Ne pas suivre ces consignes de quiétude peut vous en coûter une amende 450 euros. Les banderoles et fanions sont installés déjà dans certains secteurs comme le Lac Blanc, la vallée de Munster, le gazon du Faing-Tanet ou au grand Ventron jusqu'au 30 juin. Ils vont arriver bientôt au Taennchel dans le Haut-Rhin, mais aussi dans le secteur de Guebwiller.