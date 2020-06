Dans le cadre d'un nouveau plan de lutte sur trois ans contre l'épizootie de Brucellose dans le massif du Bargy, le préfet de Haute-Savoie vient de signer un nouvel arrêté autorisant la capture de 50 bouquetins par an et l'abattage de 20 autres dans les zones inaccessibles.

Massif du Bargy: le plan de lutte contre la brucellose autorise 20 tirs et 50 captures de bouquetins par an

Après une enquête publique qui a recueilli 3200 observations, le préfet de Haute-Savoie Pierre Lambert a signé vendredi 29 mai un arrêté visant à maîtriser l'épizootie de brucellose qui affecte depuis 2012 les bouquetins du massif du Bargy.

Le texte autorise sur trois ans la capture de 150 bouquetins dans le massif du Bargy, soit 50 par an, et l'abattage de 60 autres animaux (20 par an) par des tirs de prélèvements dans les zones inaccessibles, du coeur du massif dans les secteurs de Jallouvre-Peyre, Grand-Bargy et Petit-Bargy.

Avant même la signature de l'arrêté, les associations de défense de l'environnement ont renouvelé leur opposition à des "tirs à l'aveugle qui tuent aussi bien des animaux sains que des animaux malades" a déclaré Jean-Pierre Crouzat, vice-président de FNE, France Nature Environnement.

L'an dernier, 2 bouquetins abattus, 48 captures, 4 animaux positifs et euthanasiés

S'appuyant sur les chiffres des 4 dernières années, 12 tirs de prélèvements depuis 2106, dont deux l'an dernier, Pierre Lambert a répété que:

ces tirs interviennent "quand on ne peut pas faire autrement, dans les zones boisées ou escarpées les plus inaccessibles du coeur du massif, où nous avons besoin de connaître l'état sanitaire des groupes de bouquetins, peu ou pas marqués, qui ne pourront jamais être capturés, ni testés, sans faire appel à ce prélèvement ciblé.

Un taux de contamination stable de 20% mais un foyer toujours actif

Même si le taux de prévalence s'est stabilisé ces dernières années autour de 20%, une recirculation récente de la bactérie prouve l'existence d'un foyer toujours actif en zone coeur.

"nous devons qu'il n'y a pas de reproduction en nombre d'animaux malades" Pierre Lambert, préfet de Haute-Savoie Copier

Le week-end dernier, un e première opération a eu lieu. 14 bouquetins ont été capturés dans le secteur de Jallouvre-Peyre. Aucun n'était positif au premiers test de dépistage effectué sur le terrain, donc aucun n'a été euthanasié. Ces premiers résultats doivent encore être confirmés par les tests sanguins réalisés sur chaque animal, et analysés en laboratoire.