Mathieu Klein, maire de Nancy : "il ne s'agit pas de transformer la ville en pelouse géante"

Une étude va être lancée pour végétaliser davantage la ville de Nancy. Mais il faudra du temps et de la méthode pour le nouveau maire Mathieu Klein.

Comment végétaliser davantage la Ville de Nancy ? C'est l'un des engagements du nouveau maire de la cité ducale Mathieu Klein. Une étude va être lancée pour savoir notamment comment verdir le coeur de ville, le secteur Unesco et ses abords. Le principe a été voté lors du conseil municipal du 20 juillet dernier.

"Que l'exception devienne la règle"

Cette étude va durer plusieurs mois pour notamment végétaliser des places comme les places Charles 3, Simone Veil ou Maginot. Mais pas question de se précipiter et de faire n'importe quoi, il faut prendre le temps explique le maire Mathieu Klein :

"L'objectif est que la végétalisation qui est aujourd'hui l'exception devienne progressivement la règle. Chaque place, rue ou trottoir a des caractéristiques propres. Le sous-sol n'est pas le même partout. Il ne s'agit pas de dire qu'on va transformer toute la ville en pelouse géante, ce n'est ni possible ni souhaitable. Il faut dire à chaque habitant que la nature doit reprendre ses droits, non pas en chassant qui que ce soit mais en redonnant du plaisir et en contribuant à limiter le réchauffement climatique."

Mathieu Klein qui s'est fixé aussi dans ce même objectif de diminuer de moitié les entrées des voitures dans la ville.