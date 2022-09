Matinale spéciale : avez-vous déjà commencé à changer vos habitudes pour réduire votre facture énergétique ?

Le gouvernement va lancer à l'automne une campagne grand public pour nous donner des astuces pour faire baisser notre consommation énergétique. Et vous ? Avez-vous déjà changé vos habitudes ? Réagissez en direct au 0.806.00.10.10.

Face au changement climatique, comment changer nos habitudes ? Le gouvernement doit lancer "au tout début de l'automne" une campagne de communication grand public et "des outils assez simples" pour nous aider à faire baisser notre consommation énergétique. Objectif : éviter des mesures de "rationnement" de l’énergie cet hiver. Et vous ? Avez-vous déjà commencé à changer vos habitudes ? Avez-vous installé un récupérateur d'eau de pluie ? Prenez-vous des douches moins chaudes ? Matinale spéciale ce mardi de 6h à 9h. On attend vos témoignages en direct.

Posez-vos questions en direct au 0.806.00.10.10.