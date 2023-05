Matra, la ressource en eau en baisse de 35%

Matra, petit village de l’intérieur, compte une trentaine d’habitants tout au long de l’année, une cinquantaine en week-end, et voit sa population multipliée par 7 l’été. Une saison estivale qui est déjà dans tous les esprits. Elle sera révélatrice de la gravité de l’état de sécheresse. Même si, la gravité de la situation se vérifie déjà en ce mois de mai. D’ailleurs, Michel Palmieri, le maire de Matra l’affirme : « la ressource en eau diminue et les niveaux sont alarmants. Nous sommes à ce jour sur des niveaux du mois d’août. »

ⓘ Publicité

Terrible constat qui impose un changement au niveau des comportements et donc de la consommation. « Nous avions cinq sources qui produisaient, nous n’en avons plus que trois. Et en parallèle, on constate que la rivière qui traverse le village a un débit très faible. Ces deux analyses confirment que nous avons une baisse de la ressource. Il va falloir prendre des précautions » rajoute le premier magistrat de Matra.

Des problématiques en cascade …

Et la première des mesures à mettre en œuvre est incontestablement la rénovation du réseau de distribution. « Un réseau vieillissant, datant des années 70, qui permettra après travaux l’économie d’une vingtaine de mètres cube pour cette petite commune » précise encore Michel Palmieri. C’est, dirons-nous, toujours ça de gagner. D’autant que la recherche de nouvelles sources s’est révélée infructueuse. Et il ne reste désormais plus que la solution du forage.

Une solution incertaine, en raison de la présence d’arsenic dans l’eau. « Les taux sont supérieurs aux nouvelles normes européennes passées de 50 à 10. Et nous ne savons donc pas si les forages produiront de l’eau en quantité et en qualité. On risque donc d’être très embêtés dans l’avenir. On le saura l’année prochaine lorsque nous aurons attaqué les travaux. »

Le village de Matra est confronté à ce jour à une cascade de problématiques dont on espère qu’elles se régleront très vite, sous peine de finir complètement à sec.