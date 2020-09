Matthieu Ricard : "L'altruisme est la clé de la situation"

Matthieu Ricard, moine bouddhiste, écrivain, photographe et interprète du Dalaï-Lama

Matthieu Ricard : Interview Intégrale

Dans un entretien de plus de 20 minutes, Matthieu RICARD partage son expérience et ses points de vues au micro de Benoit PROSPERO

Ça vous apporte quoi le minimalisme ? Pourquoi vous avez fait le choix du végétarisme ? Ça change quoi dans la vie de connaitre la nature ? Comment vous faites pour avoir tout le temps le sourire ?

INTERVIEW INTÉGRALE de Matthieu Ricard

L'association KARUNA-SHECHEN vient en aide à + de 350.000 personnes !

Fondée en 2000 par Matthieu Ricard, Karuna-Shechen met en oeuvre des projets humanitaires pour les populations défavorisées d’Inde, du Népal et du Tibet.

Ancrés dans l’idéal de la « compassion en action », ils se mettent au service des autres avec joie et détermination en cultivant l’altruisme dans nos cœurs et nos actions.

Ce n’est pas énorme d’aider 350.000 personnes !

Pourquoi KARUNA SHECHEN est votre plus grande fierté ?

Concrètement, à quoi sert KARUNA SHECHEN ?

Comment on peut aider KARUNA SHECHEN ?

Ça veut dire quoi KARUNA SHECHEN ?

Une rencontre qui affiche (déjà) "COMPLET" ! Un LIVE à suivre sur Facebook !

A l'occasion de ces 20 ans d’existence, il sera présent à la Fondation GoodPlanet dans le 16ème à Paris, afin de méditer et d’évoquer les multiples aspects de l’altruisme en action.

Des conférences, entretiens et ateliers seront proposés tout au long de la journée avec notamment Yann Arthus-Bertrand, Xavier Emmanuelli et Ilios Kotsou (Association Émergences).

Le nombre de places étant limité, l’événement sera retransmis gratuitement en LIVE sur la page Facebook de Karuna-Shechen.

Programme :

15h00 : Discours d’ouverture de Yann Arthus-Bertrand suivi d’une présentation de Karuna-Shechen.

15h30 : Entretien de Xavier Emmanuelli et Matthieu Ricard sur l’altruisme engagé.

16h15 : Questions/Réponses avec le public.

16h45 : Entretien avec Ilios Kotsou et Matthieu Ricard sur « Méditation et Neurosciences ».

17h30 : Questions/Réponses avec le public.

"L'altruisme est la clé de la situation"

Dans son entretien Matthieu Ricard a notamment évoqué l'éducation.

Ces matières que l'on enseigne pas à l'école...

Ça sert à quoi l'altruisme ?

« Ne rien posséder (ou presque) m’apporte une grande liberté »

L'écrivain est revenu aussi sur la notion de minimalisme...

Ça vous apporte quoi le minimalisme ?

Qu'est-ce que vous possédez (matériellement parlant) Mathieu Ricard ?

"Nous sommes tous connectés à la nature et interdépendants"

Avec KARUNA-SHESHEN, Mathieu RICARD soutient et enseigne la préservation de l’environnement…

Quelle est la solution au changement climatique ?

Pourquoi vous avez fait le choix du végétarisme ?

Ça veut dire quoi être en connexion avec la nature ?

Ça change quoi dans la vie de connaitre la nature ?

« La tristesse n’est pas incompatible avec un sentiment d’épanouissement profond »

Il vous arrive de sourire ? Un peu ? Beaucoup ? Mathieu Ricard, (presque) tout le temps...