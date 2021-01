En Mayenne, depuis les confinements, les observateurs de la nature sont plus nombreux

L'année 2020, marquée par deux confinements, a incité à observer davantage la nature qui nous entoure. Mayenne Nature Environnement a ainsi enregistré quatre fois plus d'inscriptions d'observateurs de la faune et de la flore en 2020 par rapport à 2019. Depuis le confinement du printemps, 400 personnes ont décidé de participer à la base "Faune-Maine", co-gérée avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, contre 100 personnes l'année précédentes.

Parmi les nouveaux inscrits, Jérôme Boulay. Déjà observateur des hirondelles ou des chouettes qu'il croisait dans la cour de sa maison de Ménil, dans le Sud-Mayenne, il passe maintenant plusieurs heures par semaine à scruter les espèces présentes autour de chez lui. Là où on entend aujourd'hui le bruit des avions au loin et le passage des avions, il voyait par exemple roder un busard Saint-Martin. "Il y a une grande plaine et il arrivait, majestueux, blanc avec des pointes noires sur les ailes et il tournait autour, se rappelle-t-il. Ça fait la journée, ça vous nourrit".

Une base pour recenser les espèces qu'on observe près de chez soi

Il a aussi redécouvert le bord de la rivière Mayenne, derrière sa maison, pendant sa balade quotidienne à moins d'un kilomètre de chez lui. "Notre regard s’affûte, notre oreille s'affine et l'attention est précise", observe-t-il. Et il se surprend à voir des oiseaux qu'il ne remarquait pas avant : "Ça fait un moment que je viens sur le hallage mais je n'avais jamais vu de martin-pêcheur. Et maintenant, c'est rare que je n'en voie pas".

Et même si ce professeur de physique-chimie a repris le travail depuis plusieurs mois, il continue de sortir avec sa paire de jumelles. "C'est resté de venir au bord de la rivière, de prendre le vélo à vitesse lente et d'être surpris par ce que je pouvais voir", explique Jérôme Boulay. Il contribue aussi toujours à la base de données Faune-Maine, où les particuliers peuvent recenser les espèces qu'ils observent autour de chez eux.