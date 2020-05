Mayenne : la colère des écologistes, après l'abattage d'arbres près d'un radar

L'abattage de nombreux arbres, en bord de route, entre Ahuillé et Saint-Berthevin, à hauteur du radar tourelle, provoque la colère et l'incompréhension du collectif Bocage 53, mais aussi du président du Conseil Départemental et du maire de Saint-Berthevin.

La grogne ne retombe pas, aussi bien sur les réseaux sociaux que chez les écologistes et même certains élus, après l'abattage de nombreux arbres, autour du radar tourelle de la départementale D 32. Cela se situe dans la forêt de Concise, entre Ahuillé et Saint-Berthevin. Pour l'heure, on ne connait pas les raisons de cet abattage massif ni par qui il a été demandé. Les faits ont été dénoncés par le collectif Bocage 53, qui exige des explications, notamment auprès du propriétaire et de la Préfecture.

La parcelle abattue autour du radar tourelle - .

La colère d'Olivier Richefou

Sollicité par le collectif Bocage 53, Olivier Richefou, le président du Conseil Départemental de la Mayenne, n'a pas tardé à répondre. Même si la parcelle se situe en bordure d'une route départementale, le Conseil Départemental, non seulement n'a pas demandé cet abattage, mais, au contraire, le regrette. Alors que de nombreuses actions sont menées, pour protéger le bocage, ses haies et ses arbres, cet abattage lui semble "incompréhensible".

Un abattage "violent", pour le maire de Saint-Berthevin

La parcelle concernée de la forêt de Concise, se trouve à cheval sur les communes d'Ahuillé et de Saint-Berthevin. Si, du côté de la mairie d'Ahuillé, on dit ne pas comprendre et ne rien savoir de cette affaire, Yannick Borde, le maire de Saint-Berthevin, lui, ne cache pas son mécontentement et son incompréhension.

L'abattage était-il réglementaire?

Si, dans un premier temps, le collectif Bocage 53 a dénoncé un abattage, dans une période interdite, liée à la nidification des oiseaux, en fait, il s'est avéré que cet abattage avait eu lieu avant le confinement, donc avant l'interdiction prenant effet le 31 mars (le confinement a débuté le mardi 17 mars). En l'occurence, il semble que le propriétaire de la parcelle était en droit d'abattre ses arbres. Chacun attend le verdict de la Préfecture, qui pourra déterminer s'il y a lieu à sanctions ou non.