Mayenne : les pavés de la place Clémenceau retirés pour "laisser boire les arbres"

"On enlève les pavés", s'exclame Marius avec enthousiasme, burin et marteau à la main. C'est l'idée du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) : retirer le béton autour des quelques arbres de la place Clémenceau de Mayenne (Mayenne), pour que le sol ait davantage accès à l'eau. Un chantier participatif mis en place dans le cadre de l'événement "Nature en ville", accessible du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2022.

Sous les pavés, on remarque des racines. "Ça compressait les arbres", explique Yohan, salarié au CPIE. "La terre et la végétation pourront se maintenant se réinstaller. Ca permet de laisser boire les arbres."

1 400 pavés à retirer

Ainsi l'eau rentre plus facilement dans le sol et ne stagne pas sur la pierre. Ça permet de remplir les nappes phréatiques et de lutter contre la sècheresse. Et ce n'est pas tout : ça permet aussi de dépolluer l'eau.

"Dans le sol, on a tout un tas de bactéries qui permettent de capter cette pollution", précise Justine Lebreton, coordinatrice de l'événement.

Au-delà de l'objectif écologique, le but est d'interpeller les personnalités politiques. "On veut leur montrer que c'est possible, qu'il y a une demande des citoyens. Ils veulent mettre plus de végétaux en ville." A commencer par ces quelques 1 400 pavés dédiés à ce chantier participatif, qui représentent seulement une toute partie de la place Clémenceau.