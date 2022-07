Mayenne : quel niveau d'alerte sécheresse dans votre commune ?

Plus de la moitié du territoire mayennais est en état de crise.

En Mayenne, ce jeudi 28 juillet, des restrictions d'eau sont toujours en vigueur pour faire face à la sécheresse, comme l'interdiction de laver sa voiture. Ces mesures varient en fonction du niveau d'alerte décidé par la préfecture. Le département est divisé en six zones : six bassins hydrographiques, plus ou moins victimes de cet été sec.

À l'aide du moteur de recherche ci-dessous, découvrez quelles restrictions vous concernent.

Les différents niveaux d'alertes

En gris : état de vigilance. Information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau.

Information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau. En jaune : état d'alerte. Réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine), mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, et de laver sa voiture.

Réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine), mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, et de laver sa voiture. En orange : état d'alerte renforcée. Réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, et lavage des voitures, jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements.

Réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, et lavage des voitures, jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. En rouge : état de crise. Arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).

Le département est divisé en six bassins hydrographiques. - Préfecture de la Mayenne

En détail : les restrictions pour les particuliers

En jaune, état d'alerte :

Arrosage des jardins potagers, pelouses, massifs fleuris et arbres plantés récemment (moins d'un an) interdit entre 8h et 20h

Interdiction d'arroser les espaces verts

Interdiction de remplir sa piscine

Interdiction de laver sa voiture chez soi, mais cela reste possible chez un professionnel répondant à certaines normes

Interdiction de laver sa façade, toiture ou son trottoir, mais un professionnel peut le faire

Interdiction de remplir ou mettre à niveau un plan d'eau

En orange, état d'alerte renforcée :

Interdiction d'arroser les espaces verts, pelouses et massifs fleuris

Arrosage des jardins potagers et arbres plantés récemment (moins d'un an) interdit entre 8h et 20h

Interdiction de remplir sa piscine

Interdiction de laver sa voiture chez soi, mais cela reste possible chez un professionnel répondant à certaines normes

Interdiction de laver ou faire laver sa façade, toiture ou son trottoir

Interdiction de remplir ou mettre à niveau un plan d'eau

En rouge, état de crise :