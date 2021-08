Mayenne : des restrictions d'eau dans le sud-est, vigilance dans le sud-ouest

Le préfet de la Mayenne met en place des restrictions d'usage de l'eau ce lundi, en raison de l’absence de pluie, qui "entraîne une aggravation de la situation des cours d'eau". Dans le sud-est du département, le bassin "Sarthe Aval" est en alerte. Les autorités appellent par ailleurs à la responsabilité des habitants dans le sud-ouest de la Mayenne, placé en "vigilance", sur un territoire allant de Loiron-Ruillé à Saint-Quentin-les-Anges, jusqu'à Senonnes.

Restrictions d'usage de l'eau

Dans le sud-est du département, le lavage des véhicules, des voiries et des façades est désormais interdit. Même chose pour le remplissage ou mise à niveau des plans d’eau et des piscines. L’arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf est possible de 20 heures à 8 heures du matin. L’irrigation des grandes cultures est interdite en journée.

Les communes concernées sont Arquenay, Assé-le-Bérénger, Bannes, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Blandouet-St-Jean, Bouère, Bouessay, Chéméré-le-Roi, Cossé-en-Champagne, Grez-en-Bouère, La Bazouge-de-Chéméré, La Cropte, Le Bignon-du-Maine, Le Buret, Meslay-du-Maine, Préaux, St-Brice, St-Charles-laForêt, St-Denis-d’Anjou, St-Denis-du-Maine, St-Georges-le-Fléchard, St-Georges-sur-Erve, StLéger-en-Charnie, St-Loup-du-Dorat, St-Pierre-sur-Erve, Ste-Suzanne-et-Chammes, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Val-du-Maine, Voutré.