McDonald's accélère le tri sélectif dans ses restaurants bretons

Finistère, France

Du carton, du plastique, des restes de nourritures, tous jetés dans la même poubelle en débarrassant son plateau : c'est terminé dans une dizaine de McDonald's finistériens depuis début octobre. Ceux de Morlaix, Carhaix, Landivisiau et Lannion ont mis en place le dispositif depuis juin. Ces derniers mois, la chaîne de restauration rapide accélère son développement du tri sélectif, après avoir été épinglée par le gouvernement au printemps.

Des poubelles et des filières à mettre en place

Dans chaque restaurant, des poubelles spécifiques sont ainsi mises en place. La première pour les liquides et glaçons, la seconde pour l'ensemble des emballages vides et recyclables, la dernière pour les restes de nourriture. _"_Chez certains clients, la réaction c'est : enfin, c'est bien ! lance Emmanuel Paon, qui gère sept restaurants McDonald's dans le Finistère. D'autres disent que c'est un peu contraignant mais le font quand même". Le but : adapter le geste de tri devenu automatique à la maison au contexte du restaurant. Les employés de l'enseigne qui se trouvent en salle veillent à limiter les erreurs des clients lorsqu'ils font le tri.

"Les tous premiers restaurants à pratiquer le tri sélectif, c'était en 2012", indique Delphine Smagghe, vice-présidente de McDonald's France chargée entre autres des questions environnementales. Aujourd'hui, 367 des 1.500 restaurants dans le pays l'ont mis en place. "Cela prend du temps car il faut créer les filières : "chaque fois, c'est du sur-mesure, indique Delphine Smagghe. On doit _identifier un système de collecte, le centre de tri qui pourra valoriser les déchets_".

Dans le Finistère, ce sont les Recycleurs Bretons qui s'occupent désormais de ce recyclage, en plus de celui déjà existant des déchets organiques en cuisine. "Nous avons _investi dans de nouvelles lignes de tri dans notre centre de Guipavas et recruté du personnel_, indique le président du groupe Pierre Rolland. On a installé des contenants adaptés à l'extérieur des restaurants, qui sont collectés environ cinq fois par semaine". "La poubelle, c'est le dernier truc à mettre, confirme Emmanuel Paon. La difficulté, c'est de mettre la filière en place puis de déterminer ce qu'on fait des déchets et comment on les stocke".

Trois ans pour se mettre en conformité

Comme les autres mastodontes de la restauration rapide, McDonald's a été rappelé à l'ordre au printemps par la secrétaire d'Etat à la transition écologique : "aucune" de ces enseignes n'était en "conformité totale" avec la réglementation sur le tri des déchets lors de contrôle effectués dans une cinquantaine de salles de restauration rapide. C'est notamment le tri en cuisine qui posait alors problème.

McDonald's a donc pris des engagements auprès du gouvernement en juin dernier en ce qui concerne le tri sélectif en salle, après les repas des clients. "L'objectif de 70% des magasins concernés d'ici fin 2019 sera tenu quant au lancement d'études sur la mise en place du tri sélectif", indique Delphine Smagghe. Pour voir apparaître effectivement les poubelles de tri partout, il faudra attendre un peu, mais _"ce sera opérationnel fin 2021 dans tous nos restaurants"_promet la vice-présidente de l'enseigne en France. McDonald's va par ailleurs supprimer les pailles et remplacer les couvercles en plastique de ses boissons par un matériau recyclable d'ici mi-novembre.