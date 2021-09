Médoc : à l'aide de drones, Enedis pose des balises sur une ligne électrique pour protéger les oiseaux

230 balises d'un nouveau genre sont posées entre ce mardi et ce jeudi sur une ligne électrique à haute tension de Saint-Vivien-de-Médoc. Un chantier mené par Enedis afin d'empêcher les oiseaux de percuter cette ligne.

Si vous observez des drones tourner autour d'une ligne électrique à Saint-Vivien-de-Médoc, ne vous inquiétez pas : à partir de ce mardi, et jusqu'à jeudi 9 septembre, ces petits engins sont chargés d'équiper la ligne à haute tension en balises dites "firefly". Des balises d'un nouveau genre, fluorescentes et mobiles, qui alertent les oiseaux de la présence de ces lignes "de manière visuelle et sonore" précise Enedis. Dans cette zone du Parc Naturel Régional du Médoc, classée Natura 2000, ce sont surtout les cygnes qui sont victimes de chocs fatals avec les lignes électriques, selon Enedis. Ce chantier de 3 jours fait suite à "plusieurs incidents de ce type sur le secteur."

Des drones pour faciliter la pose de balises

"C'est une première" revendique Enedis "un chantier exceptionnel." Ces balises firefly sont spécialement conçues pour être installées par des drones sont au nombre de 230, posées en quinconce tous les 15 mètres sur 3,5 kilomètres de ligne. Les drones peuvent accéder facilement aux lignes électriques sans qu'une coupure de courant soit nécessaire. "Ces travaux nécessitaient auparavant une équipe importante équipée d’un camion nacelle, et le temps du chantier est divisé par trois grâce à la technique de drones" explique Enedis, qui a renouvelé son partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en juin dernier pour une durée de 3 ans.