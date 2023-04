Méga-bassines : le collectif des Soulèvements de la terre soutenu par 300 organisations à travers le monde

Mobilisation anti-bassines place de la Brèche à Niort (Deux-Sèvres) pour dénoncer les projets de réserves pour l'irrigation agricole à l'appel notamment du collectif Bassines non merci et des Soulèvements de la terre

"On ne peut pas dissoudre le mouvement des peuples de l'eau, on ne peut pas dissoudre une révolte vitale qui grandit et résonne par-delà les frontières et les langues !" Dans une tribune publiée vendredi 14 avril 2023, simultanément dans quatre médias de différents pays (Le Monde, Al Jazeera, Brasil di Fato, Common Dreams) et dans un communiqué de presse, le Collectif Bassine Non Merci informe du soutien de 300 organisations à travers le monde au mouvement Les Soulèvements de la Terre. Une réponse à la demande de dissolution annoncée par le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le 28 mars dernier.

Dissolution qui n'a pour l'instant pas été prononcée, mais qui pourrait arriver bientôt si l'on en croit les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a qualifié le mouvement de "groupe factieux". En réponse, les 300 organisations appellent à amplifier le mouvement, et reviennent sur les affrontements violents qui ont eu lieu fin mars dernier autour de la bassine de Sainte-Soline : "Ces scènes très brutales nous rappellent la triste réalité dont nous faisons l'expérience sur nos territoires et nos continents, à différents degrés : nous assistons partout à la recrudescence ou au renforcement des autoritarismes, de la répression et de la criminalisation de celles et ceux qui s'opposent aux destructions en cours".

300 organisations de 50 pays différents

Parmi les signataires, il y a des organisations françaises déjà connues pour soutenir la lutte contre les retenues d'eau agricoles dans le marais poitevin : la Confédération Paysanne, ou encore le parti Europe Ecologie les Verts. Mais aussi d'autres organisations partout à travers le monde, dans plus de 50 pays différents, en Asie, Europe, Afrique, Amérique du Nord, du Sud, ou encore au Moyen-Orient. Des organisations "paysannes, autochtones, écologistes, féministes, syndicales (...) qui invitent à soutenir la lutte contre les méga-bassines et les luttes pour l'eau comme bien commun".

Face à la menace de dissolution qui pourrait survenir lors du conseil des ministres du 19 avril prochain selon le collectif Bassines Non Merci, le mouvement des Soulèvements de la Terre appelle à un rassemblement partout sur le territoire français. Ainsi qu'à une conférence de presse le 19 avril à 14h devant le conseil d'Etat dans le cas où la dissolution serait prononcée. Par ailleurs, la tribune "Nous sommes les Soulèvements de la Terre" a déjà récoltée plus de 85 000 signatures.