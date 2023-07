Mégafeux au Canada et au Québec : un pomper isérois de retour de mission témoigne

Le lieutenant Florent Weil, des sapeurs pompiers de l'Isere, vient de rentrer d'une mission d'un mois, au nord du Québec. Spécialiste des feux de forêt depuis 20 ans, ce père de famille de 2 enfants s'est porté volontaire.

Une fois arrivé sur place et après 3 jours de formation, il a travaillé d'arrache-pied pour lutter contre les reprises de feu.

La nuit, une équipe de pompiers dronistes repère les points chauds avant le déploiement des pompiers sur le terrain - Carlo Zaglia - Sécurité Civile - Ministère de l'Intérieur

"La journée type, c'est réveil à 5H30, petit-déjeuner, rassemblement 7 heures, puis départ sur le terrain, soit en pick-up, soit en hélicoptère, en fonction des distances à parcourir. Notre équipe de dronistes a repéré avant les points chauds, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en lisière de forêt et qui risquent de repartir. On peut aussi patrouiller en forêt à pied. On s'enfonce à chaque pas dans le sol fait d'humus et au bout d'une journée, si vous avez fait 6 kilomètres dans la forêt, c'est déjà très bien." explique le lieutenant Weil qui précise que la mission s'arrête vers 16 heures pour éviter que la fatigue s'installe car c'est là que les accidents peuvent survenir

Sur le terrain - Carlo Zaglia - Sécurité Civile - Ministère de l'Intérieur

Sur place, l'eau ne manque pas et cela aide : "La forêt québécoise est parsemée d'étangs, de tourbières et de lacs. L'eau est très accessible en forêt. On utilise des pompes portables à dos d'homme. On la met en aspiration dans un lac, on tire un ou trois kilomètres de tuyau et on noie les points chauds les plus actifs. " détaille l'officier isérois.

Il faut toutefois être prudent. "Quand le feu a décapé l'humus qui retient l'arbre, les racines sont à nu et on peut le faire tomber rien qu'en le poussant, c'est comme cela qu'une jeune femme pompier de 19 ans a été tuée."

des pompiers en plein travail - Carlo Zaglia - Sécurité Civile - Ministère de l'Intérieur

Le lieutenant Weil insiste sur le fait que la situation est critique même s'il n'y a plus pour l'instant de flammes vives. Mais il veut rester optimiste : "La vie reprend en forêt. On a vu des orignaux, certains collègues ont aperçu de loin, je vous rassure, des ours, il y a des perdrix et puis on a pu constater qu'à certains endroits, il y avait des repousses à la base des arbres. La nature est résiliente, ce qui n'enlève rien au caractère catastrophique de la situation là-bas."

Le lieutenant Weil a aussi été touché par la sympathie que les habitants ont manifesté aux "cousins" français venus leur prêter main forte. "Il faut savoir qu'au Québec, il y a 2000 pompiers seulement pour un territoire grand comme trois fois la France. Donc les renforts venus de la France, mais aussi de l'Espagne, du Portugal, de la Corée du Sud ou encore des Etats-Unis sont les bienvenus."

Le lieutenant Weil va partir en vacances pour un repos bien mérité en famille, mais il se dit prêt à repartir si besoin.