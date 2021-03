Mélanie Cosnier, maire sarthoise et membre de la Convention citoyenne pour le climat tire le bilan

La Convention citoyenne pour le climat (CCC) a pris fin ce dimanche sur une note peu enthousiasmante. Mélanie Cosnier, maire de Souvigné-sur-Sarthe fait partie des membres de cette convention et tire le bilan de ces huit mois de travaux pour lutter contre le réchauffement climatique.

Mélanie Cosnier est maire de Souvigné-sur-Sarthe et membre de la Convention citoyenne pour le climat.

Clap de fin pour la Convention citoyenne pour le climat. Dimanche dernier, les 150 volontaires tirés au sort, se sont retrouvés pour faire le bilan des huit mois de travaux d’auditions et de débat autour de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique en France. Les participants ont notamment été invités à voter pour savoir si leurs propositions (149 au total) avaient bien été entendues et prises en compte par le gouvernement. Bilan une note globale de 3,3 sur 10. Un résultat biaisé pour Mélanie Cosnier, maire de Souvigné-sur-Sarthe et membre de la convention citoyenne pour le climat :

"_Le souci dans cette note c'est qu'il y a 20 citoyens qui ont voté zéro systématiquement pour faire barrage au gouvernement, ce qui ne donne pas la vraie image du travail qui a été fait pendant cette convention citoyenne pour le climat". Après d'un point de vue général on ne peut pas dire qu'on a été écouté. Sur les 149 propositions la majorité ont été mises de côté, ce qui n'est pas du tout logiqu_e".

Le barrage des lobbys

Pour rappel l'objectif de la Convention citoyenne pour le climat était de trouver des solutions pour diminuer d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990. Un résultat inatteignable pour la maire de Souvigné-sur-Sarthe :

"Avec ce qui a été retenu par le gouvernement on pourra peut être atteindre une baisse de 7% de gaz à effet de serre en dix ans. C'est très compliqué car avec la puissance actuelle des lobbys, les enjeux privés sont toujours au premier plan. C'est pour ça qu'il est peut-être plus simple d'agir localement".

Mélanie Cosnier compte ainsi s'engager sur la liste de Matthieu Orphelin (« Pour une région écologique, citoyenne et solidaire »,) pour les prochaines élections régionales avec l'objectif de faire des Pays de La Loire la première région neutre en carbone.