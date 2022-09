Même avec plusieurs semaines de pluie en Mayenne, "les sols vont rester secs quelques temps"

Depuis la mi-août, la pluie a fait son retour en Mayenne, après un été très sec. En moyenne, 50 millimètres d'eau sont tombés sur la département depuis le début du mois de septembre, c'est 25 % de plus que d'habitude mais tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. "En fait, on a la zone d'Ernée où il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, explique Lionel Salvayre, référent territorial Pays de la Loire de Météo France, plus de 100 millimètres, c'est lié à un gros orage. Et puis, on a le reste du département avec le sud, Coudray, Grez-en-Bouère, etc. où on arrive à peine à 30 millimètres."

À Laval, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Mayenne, Courcité, entre 40 et 50 millimètres de pluie sont tombés. "C'est toujours bon à prendre, relève le météorologue, les sols en ont bénéficié au moins dans les dix premiers jours de septembre, ils ont retrouvé un niveau d'humidité conforme à un mois de septembre classique. Mais là, ça y est, ils s'assèchent à nouveau. Sachant que malheureusement, il n'y a pas de pluie annoncée."

Des semis retardés ?

La sécheresse n'est donc pas encore terminée déplore Bernard Layer, chargé de mission eau-environnement à la chambre d'agriculture des Pays de la Loire et cela pourrait entraîner des décalages dans les semis de céréales. "D'habitude, les blés commencent potentiellement à partir de début octobre jusqu'à fin octobre pour faire simple. Là, si on a vraiment des sols très séchants, ça ne vaut peut-être pas le coup de semer dedans, parce qu'on risque d'avoir des graines qui ne vont pas bouger tant que la pluviométrie n'est pas là. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être décaler à début novembre par exemple."