"Ménage ton quartier", l'opération pour éviter les dépôts d'encombrants de retour au Mans

L'opération "Ménage ton quartier" est de retour au Mans cet été : Le Mans Métropole Habitat et la métropole organisent plusieurs ateliers pour sensibiliser les jeunes et mettent à disposition d'immenses bennes pour les encombrants des habitants. Le but est aussi d'éviter les dépôts sauvages.

Faciliter la vie des habitants et éviter les dépôts sauvages : c'est le but de l'opération "Ménage ton quartier" qui revient cet été au Mans et durera jusqu'en octobre. La métropole et le bailleur social Le Mans Métropole Habitat mettent à disposition plusieurs mercredis par mois une grande benne pour que les habitants puissent déposer leurs encombrants.

Limiter les dépôts sauvages

Fabrice est venu déposer quelques petits meubles de rangement et des chaises, à débarrasser pour cause de déménagement. "C'est bien plus facile ! _S'il n'y avait pas eu de benne, on aurait été obligé d'aller à la déchetterie_", lance-t-il. Son amie qui part en Bretagne a préféré attendre l'arrivée de la benne, prévenue par un sms du bailleur.

Pour d'autres, sans voiture, c'est d'autant plus utile. L'opération se renouvelle depuis plusieurs années, avec un succès variable selon les quartiers et les dates de passage. Dans la benne, "il y a _beaucoup de meubles, d'appareils électroménagers_... Ça leur permet d'avoir ce service à la porte de chez eux", explique Christine Hermosa, du service propreté de la métropole.

Le but est aussi de limiter les dépôts sauvages : l'opération "Ménage ton quartier" cible d'ailleurs les zones où des signalements sont régulièrement effectués. Le Mans Métropole Habitat passe d'ailleurs deux fois par semaine pour des opérations de ramassage supplémentaires. "Ça reste une problématique, notamment avec les conteneurs enterrés pour le tri, indique Nina Jolivet, qui coordonne la communication des opérations de proximité du bailleur social. On retrouve parfois des rejets divers près des conteneurs au lendemain d'une action avec la benne."

Sensibiliser les plus jeunes

Au-delà de la solution apportée avec la benne, c'est toute une politique de pédagogie qu'il faut mettre en place estime Alban Bousquet, responsable de l'agence Le Mans Métropole Habitat dans le quartier des Sablons : "peut-être aller toquer aux portes pour faire sortir davantage les habitants lors de ces opérations, propose-t-il. Quand on parle d'encombrants, _les gens savent bien qu'ils ne peuvent pas les déposer n'importe où. Mais dès lors qu'un premier dépose des déchets, ça peut aller très vite_."

L'association Les Petits Débrouillards, partenaire de l'opération "Ménage ton quartier", propose donc des ateliers pour que les enfants apprennent à mieux trier et recycler. "L'an dernier, on avait beaucoup d'ateliers sur le tri, et on se rendait compte qu'ils avaient encore le réflexe par exemple de jeter leur papier de bonbon par terre, explique Laurane Grillon, une des animatrices. On a donc mis en place un jeu sur les bons et mauvais gestes pour les déchets."

Parmi les enfants, beaucoup reconnaissent "ne pas faire attention à la poubelle" selon le type de déchets, surtout quand les habitudes de tri n'ont pas été apprises à la maison. Le but est de leur faire prendre petit à petit des réflexes. "Moi, avant, je jetais parfois ma canette par terre, reconnait Nolan. Je ne le fais plus... depuis quelques minutes", lance-t-il.

Les prochaines opérations "Ménage ton quartier" auront lieu au Mans des mercredis après-midi, entre 14 et 17 heures :