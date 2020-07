Merville-Franceville : l'Office Français de la Biodiversité en campagne de sensibilisation sur les plages

Dans la baie de l'Orne, du côté de Merville-Franceville, les agents de l'Office Français de la Biodiversité sont attentifs à deux points en particulier : la préservation de l'habitat naturel des oiseaux et la réglementation concernant la pêche de la salicorne (aussi appelé le cornichon de mer).

Un endroit auquel il faut particulièrement faire attention c'est le banc des oiseaux. Un espace de douze hectares qui est classé site Natura 2000 et donc protégé.

"Si vous vous promenez un peu plus loin vers la mer il y a un espace de repos des oiseaux. Il faudra faire attention à ne pas passer dans cet espace, qui est délimité par les panneaux, pour ne pas déranger", explique, Nicolas Ampen, directeur régional Adjoint de l'Office Français de la biodiversité.

Le cornichon de mer, plante comestible, est souvent ramassé par des locaux bien renseignés, mais l'Office Français de la Biodiversité reste attentif aux écarts.

"Il ne faut pas les arracher, il faut utiliser une faucille ou des ciseaux pour les couper à partir de six centimètres. Il y a aussi une limite de ramassage qui est de un kilo par jour et par personne", rappelle Yann Mouchel, chef de service par intérim de l'Office Français de la Biodiversité dans le Calvados.

Yann Mouchel, chef de service par intérim de l'Office Français de la Biodiversité dans le Calvados Copier

Pour le ramassage de salicorne, l'amende peut aller jusqu'à 135 euros en cas de non respect de la réglementation.

Des vacanciers mal informés

Les pêcheurs connaissent en général les réglementations mais le risque c'est surtout les touristes et les promeneurs occasionnels, qui ramassent aussi les cornichons de mer, les coquillages ou aussi les moules.

"Ce matin par exemple j'ai vu deux joggeurs qui traversaient la zone protégée des oiseaux donc je suis allé leur expliquer. On a aussi rencontré une famille qui pêchait des moules et qui ignorait les règles. Ce sont souvent des erreurs d’inattention mais ça peut avoir un impact sur la biodiversité", se souvient Yann Mouchel.

Les agents de l'Office Français de la Biodiversité montrent les différentes espèces qu'on peut trouver sur le littoral © Radio France - Marianne Yotis

Les touristes sont souvent réceptifs lorsqu'on leur apprend les bonnes pratiques.

"On se sent plus investis et plus impliqués dans la protection de l'environnement et à respecte l'habitat des oiseaux en ne faisant pas de bruit, rester à bonne distance et simplement les observer", raconte Alain Jacquemin, un touriste belge.

Si l'opération de ce lundi 28 juillet était particulière, les quinze agents de l'Office Français de la Biodiversité du Calvados restent présents tout au long de l'été pour informer les personnes qui pêchent ou se promènent sur les plages.