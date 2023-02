Mésanger : 350 euros d'amende pour les auteurs de dépôts sauvages

A Mésanger, en Loire-Atlantique, le conseil municipal a voté une amende administrative de 350 euros pour ceux qui jetteront leurs déchets n'importe où. La commune de 4600 habitants, en assez de voir des bouteilles, des ordures, des meubles, de l'électroménager, abandonnés en ville ou à la campagne. "Quant on voit ça c'est désagréable pour la vue et les odeurs" explique le maire, Nadine You, qui rappelle qu'il existe, à Mésanger, une déchetterie intercommunale.

Les agents municipaux passent en moyenne, une dizaine d'heures par mois pour nettoyer ces dépôts sauvages. Nadine You, le maire de Mésanger, ajoute : "Beaucoup de citoyens sont respectueux de l'environnement mais ce n'est pas à eux de payer les incivilités des uns et des autres. L'amende de 350 euros viendra s'ajouter aux 135 euros de l'amende pénale qui existe déjà.