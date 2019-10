Mesures de précaution à Gouville-sur-Mer à l'approche des grandes marées

La commune de Gouville-sur-Mer a décidé de fermer les campings de bord de mer à partir de ce vendredi ainsi que l'aire de camping-car et la rue du Beau rivage. Des mesures exceptionnelles à l'approche des grandes marées, car la dune a beaucoup reculé à cet endroit lors des précédentes.

Gouville-sur-Mer a décidé de fermer les deux campings de bord de mer, situés derrière la dune fragilisée lors des dernières grandes marées et de mettre de gros rochers le long de la route.

Par précaution, la commune de Gouville-sur-Mer restreint l'accès au littoral pendant les grandes marées de ces prochains jours. Le camping municipal et le camping privé Belle étoile seront fermés à partir de ce vendredi, comme l'aire de camping-car et la rue du Beau rivage, qui longe la côte. Une famille a dû être relogée dans un gîte de la commune.

"Nous avons pris des mesures d'urgence pour éviter tout danger, explique Béatrice Gosselin, la maire de Gouville. D'après les services météo, les marées devraient être moins dangereuses car les vents ne devraient pas être orientés dans les directions qui impactent notre commune. Mais maintenant, nous sommes toujours inquiets."

Une dune fragilisée

Ces mesures exceptionnelles ont été prises car la dune a beaucoup reculé à cet endroit lors des dernières grandes marées. Parfois jusqu'à cinq mètres. Les "géotubes", ces énormes sacs de sable installés depuis un an et demi n'ont pas suffi, l'eau est passée par dessus. La dune est donc très fragilisée. Or derrière, il y a les deux campings.

La dune avait déjà été fragilisée lors des dernières grandes marées fin septembre 2019. © Radio France - Mahaut De Butler

La ville est en train d'installer de gros rochers, elle procède à l'enrochement au bord de la route qui longe les campings. L'école de voile est également en train d'être protégée, en prévision des forts coefficients de ces prochains jours : jusqu'à 111 lundi et mardi.

Ces mesures devraient durer jusqu'au début du mois de novembre, date à laquelle les campings ferment habituellement.