Météo : 17 départements en vigilance orange

Après le passage de la tempête Gérard dans le nord-ouest du pays, la dépression "Fien" balaie le Sud. Au total, 17 départements sont placés en vigilance orange pour des risques de vents violents, de neige, de verglas, de pluie et d'inondation par Météo France ce mardi matin. "Fien" occasionne un net renforcement du vent, de fortes pluies sur le sud-ouest et des chutes de neige intermittentes sur le Massif-Central. Le vent a notamment soufflé jusqu'à 137 km/h à Socoa (Pyrénées-Atlantiques), des cumuls de pluie de 30 à 40mm ont été relevés depuis lundi soir sur les Landes et les Pyrénées Atlantiques.

Dix départements en vigilance orange pour neige et verglas

Dans le détail, dix départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas. Il s'agit du Cantal, de la Lozère, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie. À ces départements, déjà placés en vigilance orange lundi, s'ajoutent l'Yonne, l'Aube, la Haute-Marne et la Côte d'Or.

Quatre départements en vigilance orange vent

Quatre départements sont en vigilance orange vent : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont également en vigilance orange pluie-inondation, avec la Haute-Corse et la Corse du Sud. La Corse du Sud et le Var sont également en vigilance vagues-submersion.

Retour du froid

Les températures vont se rafraîchir sur le pays dans les jours à venir. Les perturbations laisseront le pays dans une ambiance hivernale, avec des gelées et des chutes de neige annoncées pour cette semaine.

"On a un refroidissement après avoir connu depuis le 20 décembre jusqu'à mi-janvier une période de grande douceur", explique Frédéric Long, prévisionniste à Météo France joint par l'AFP. "Là, on passe sous un flux de Nord-Ouest, avec de l'air qui vient de l'Arctique, et on va avoir un froid plus marqué à partir de mercredi", annonce le prévisionniste.

Après un mois de janvier marqué par une douceur exceptionnelle, voici ce à quoi il faut s'attendre pour les prochains jours :

Retour du froid cette semaine © Visactu

De la neige en plaine

De faibles chutes de neige sont attendues de la Normandie au bassin parisien, quelques centimètres pourraient recouvrir le sol localement. Seul l'extrême sud de la région parisienne pourrait être concerné.

Dans la soirée et la nuit prochaine, des chutes de neige significatives pourraient aussi toucher la Creuse et l'Allier puis se décaler vers le sud-est. La neige est attendue en quantité et à basse altitude sur la plupart des massifs, en particulier le sud du Massif Central où les chutes de neige ont déjà commencé et sur les Alpes dès 600 à 800 m, de 1.000 à 1.200 m sur les Pyrénées, et 500 m sur les Vosges et le Jura. Dans le Nord-Est, de la neige est également attendue sur les premiers plateaux dès 300 à 400 m.