Météo : 2019 deuxième année la plus chaude depuis plus d'un siècle en Franche-Comté

Franche-Comté, France

L'année 2019 qui vient de s'achever a été marquée par la sécheresse en Franche-Comté. Après 2018, l'année 2019 se caractérise par une augmentation des températures. " On a plus d'un degré supérieur à la moyenne sur cette année 2019. C'est la deuxième année la plus chaude connue depuis plus d'un siècle sur la région. Une augmentation des températures que l'on retrouve sur toute la planète mais peut-être pas à ce niveau-là. On parle d'une hausse de dixième de degrés ", précise Eric Plantade, prévisionniste à Météo France Besançon.

Rien qu'à Besançon, la ville a connu 79 jours avec plus de 25 degrés .

En ce qui concerne les précipitations des derniers mois, " nous sommes légèrement en dessous de la moyenne ", précise le prévisionniste. " Une moyenne quasi normale alors qu'on a subit une sécheresse assez importante pendant deux, trois mois cet été ".