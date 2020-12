Avec une température moyenne sur l’ensemble du pays atteignant 14 °C, 2020 est l'année la plus chaude enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900. C'est ce qu'annonce Météo France ce mardi soir.

Climat : 2020, l’année la plus chaude en France depuis 1900

Le rafraîchissement de ces derniers jours n'aura rien changé. 2020 est bien l'année la plus chaude enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900, annonce Météo France ce mardi soir. Avec une température moyenne sur l’ensemble du pays atteignant 14 °C, cette année se classe au 1er rang devant 2018 (13,9 °).

Une année "hors du commun"

"Cette année 2020 a été jalonnée par une succession de mois 'chauds' à l’exception des mois de juin et octobre relativement proches de la normale", souligne Météo France dans un communiqué.

En début d’année, on a connu un mois de février particulièrement agréable, avec des températures maximales supérieures de plus de deux degrés à la moyenne mensuelle de référence. Le record de l’après-midi la plus chaude pour le deuxième mois de l'année a même été battu.

Les six premiers mois de l'année 2020 ont également été les plus chauds jamais enregistrés dans l'Hexagone. Selon Météo France, la température moyenne était de 12,5 degrés. C'est plus que lors du premier trimestre 2017 où cette moyenne était de 12,4 degrés.

Durant l’été, le pays a connu deux épisodes de canicule, du 30 juillet au 1er août et du 6 au 13 août. "Le mois de septembre a ensuite été marqué par une vague de chaleur tardive exceptionnelle du 13 au 17 septembre, rappelle l'organisme. Après un mois d’octobre légèrement frais, novembre a bénéficié de conditions anticycloniques et d’une douceur exceptionnelle".

Enfin, malgré un début et une fin de mois plutôt frais, décembre 2020 "sera en moyenne doux, à la faveur des températures généreuses du 14 au 24", indique Météo France.