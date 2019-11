Météo : Bordeaux et Libourne en vigilance orange pour le risque de crues

Bordeaux, France

Le service de prévision des crues Gironde-Adour-Dordogne vient de placer l’ensemble des communes de la confluence Garonne-Dordogne en vigilance orange. Les coefficients de marée en hausse (96 cet après-midi et 99 mardi après-midi) associés à des conditions météorologiques perturbées sont susceptibles de provoquer des débordements dans les secteurs de Bordeaux et de Libourne. Sur la confluence Garonne-Dordogne :

À Bordeaux, il est prévu pour la pleine mer de 18h30 ce soir une hauteur comprise entre 6,44 et 6,65m, pour la pleine mer de 6h50 mardi matin, une hauteur entre 6,25 et 6,48m, et pour la pleine mer de 19h20 mardi soir, une hauteur comprise entre 6,30 et 6,56m.

A Libourne, il est prévu pour la pleine mer de 19h30 ce soir une hauteur comprise entre 5,45 et 5,74m, pour la pleine mer de 7h50 mardi matin, une hauteur comprise entre 5,27 et 5,61m, et pour la pleine mer de 20h20 mardi soir, une hauteur comprise entre 5,35 et 5,75m.

À noter que l’estuaire de la Gironde est placé en vigilance jaune. Les conditions météorologiques perturbées qui génèrent une surcote marine persistante, sont susceptibles de provoquer des débordements localisés lors de la pleine mer de ce lundi après-midi sur l'ensemble du tronçon. La préfète de la Gironde appelle chacun à la plus grande vigilance et invite les personnes situées à proximité du fleuve ou de l’estuaire à ne pas rester dans des lieux susceptibles d’être touchés par des inondations. Elle recommande de limiter les déplacements et de se conformer à la signalisation routière, de ne pas s’engager sur une route inondée, de se tenir informé de l’évolution de la situation, et de veiller avant la survenue du phénomène à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques, etc.).