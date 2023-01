Météo : canicule, sécheresse et Noël sous 15 degrés : une année 2022 exceptionnelle en Creuse

Laisser le manteau dans le placard pour Noël ou le Nouvel an : voilà l'image qui a marqué cette fin d'année 2022 en Creuse. Après avoir passé les fêtes sous quinze degrés, on dresse le bilan météo de cette année exceptionnelle, dans le mauvais sens du terme. "C'était l'année de tous les contrastes", résume Thierry Gonain, technicien à Météo France en climatologie

36,5°C au thermomètre en juin

Janvier 2022 a commencé par une grande douceur. Au contraire, une vague de froid a frappé en avril avec de la neige et des gelées tardives. La première canicule est arrivée en juin. "C'est en revanche le seul mois où il a beaucoup plu, avec de gros orages et de la grêle", détaille Thierry Gonain. La grêle a notamment touché le sud de la Creuse début juin. Suivront deux autres canicules en juillet et en août. Septembre est marqué par les premières gelées. La Creuse a aussi greloté en décembre : "Le 11 décembre, on a eu en moyenne -10°C !", précise le technicien.

L'année 2022 est l'une des plus sèches et les plus chaudes jamais enregistrées par Météo France en Creuse. Un record de température a été battu le 18 juin avec 36,5°C. Tous les mois étaient plus chauds que la moyenne, sauf le mois de janvier.

Seulement 12 millimètres d'eau en juillet

Ces températures élevées s'accompagnent d'un manque de précipitations, sauf en juin. Les mois de mai et juillet ont été très secs. Sur l'année, en Creuse, nous avons eu 758 millimètres alors qu'en moyenne, sur les trente dernières années, on comptait 1017 millimètres. C'est donc les trois quarts de la normale. Le mois de juillet a été le plus sec avec 12 millimètres au lieu de 75 habituellement.