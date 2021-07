Météo : avec le froid et la pluie "des populations d'abeilles se sont effondrées", déplore un apiculteur

"Entre les coups de froid et la pluie après, il y a des populations d'abeilles qui se sont effondrées", déplore Yves Monchatre, gérant de l'entreprise "Les douceurs du rucher" à Saint-Jamme-sur-Sarthe. L'apiculteur a été forcé de mettre de côté une cinquantaine de ses 500 ruches, qui ne produiront pas cette année à cause de la météo capricieuse des derniers mois. "Lorsqu'il faisait froid, les abeilles sont restées dans les ruches, on a du les nourrir. Quand elles ont finalement plus sortir, elles ne pouvaient pas non plus se nourrir puisque _les fleurs n'étaient pas sorties_, à cause des gelées d'avril et de la pluie en mai", ajoute Luc Rigal, président de l'union apicole sarthoise.

Pour le responsable, "à peu près 20% du miel de printemps habituel a été produit" dans le département. Un manque à gagner pour les apiculteurs, et un manque de choix pour les amateurs de miel. "L'acacia n'est quasiment pas sorti cette année, donc il y aura peu ou pas de miel d'acacia dans les rayons et sur les marchés cette année", explique Yves Monchatre. Il faudra donc faire cette année avec plus de miel de colza, de tournesol ou de chataîgner, "s'il ne fait pas trop humide ni trop chaud", ajoute l'apiculteur.

Pas de nourriture, pas de ponte

Si certaines ruches "ne produiront pas cette année", d'après Luc Rigal, celles sont en état de le faire produiront sans doute moins qu'haituellement. "Les ruches ne grossissent pas", poursuit le président de l'union apicole, "la nourriture sert aussi à ce que la reine ponde des oeufs qui vont faire grossir la ruche. Aujourd'hui, on est encore obligé d'en nourrir certaines...".

Un constat partagé par Yves Moncharte : "Là on retrouve des reines qui n'ont pas fonctionné du tout, ça donne des ruches bourdonneuses et ça c'est la mort à terme, il n'y a rien à en faire". Et même s'il fait de la transhumance, en déplaçant ses ruches dans d'autres régions, "pour la trésorerie ça va être dur. Il va falloir laisser passer l'orage...". Dans une bonne année, l'apiculteur estime produire environ 18 tonnes de miel. Cette année, ce sera "huit tonnes, pas plus".