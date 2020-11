Météo : cinq départements du Nord-Ouest placés en vigilance orange vagues-submersion

Prudence ! En raison des vents forts et des grandes marées, Météo France place cinq départements du Nord-Ouest en vigilance orange "vagues-submersion" à partir de ce dimanche après-midi.

L'alerte commence à 15h dans le Finistère, 18h dans la Manche et 21h en Seine-Maritime, dans la Somme et le Pas-de-Calais.

Cinq départements du Nord-Ouest sont en vigilance orange "vagues-submersion" - capture écran Météo France

Dans un contexte de grandes marées, la conjonction de niveaux marins particulièrement élevés et de très fortes vagues nécessitent une attention toute particulière précise Météo France.