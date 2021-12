Météo : coup de vent sur la façade atlantique et températures remarquablement douces

Une vingtaine de départements sont en vigilance jaune pour vent violent ce lundi. Les perturbations vont se succéder jusqu'à mercredi prévient Météo France. Dès ce lundi soir, le vent va se renforcer le long de la côte Atlantique jusqu’en Bretagne et les rafales pourraient atteindre des valeurs comprises entre 80 et 100 km/h. Cette perturbation donnera de la neige dans les Alpes en moyenne altitude et de la pluie sur une grande majorité des régions, exceptée la Méditerranée, jusqu'à mercredi.

D'après Météo France, le centre ouest et les Alpes seront les régions les plus arrosées. Entre les alentours de la Gironde et l’ouest du Massif Central, les cumuls atteindront en plaine 60 mm en moyenne entre aujourd’hui et mercredi. Près de 100 mm sont attendus sur les contreforts ouest du Massif Central et des Alpes. À partir de 2.500 m, les cumuls totaux de neige pourraient atteindre 50 cm au nord comme au sud du massif alpin.

Retour du soleil jeudi dans le Sud

Les premières éclaircies et le retour du soleil sont prévus pour mercredi, sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine d'abord. Jeudi, le soleil s'imposera sur toute la moitié sud du pays. La journée sera encore nuageuse dans la moitié nord, mais les pluies cesseront progressivement.

Le dernier jour de l'année, vendredi, sera ensoleillé dans l'Hexagone. Météo France prévoit un franc soleil dans la moitié sud du pays et des éclaircies dans la moitié nord.

Des températures remarquablement douces

Fait notable, comme l'an passé, cette dernière semaine de l'année sera particulièrement douce. Météo France anticipe une température maximale moyenne d’environ 15 à 16 °C à partir de mercredi. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 20°C dans le Sud-Ouest en fin de semaine. Selon Météo France, cette douceur va s'installer et se renforcer durant les premiers jours de 2022.