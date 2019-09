Météo: De fortes pluies ont touché les Albères

Ce samedi 21 septembre, de fortes averses sont tombées en fin de matinée dans l'est et le sud des Pyrénées-Orientales. Les villes situées au pied des Albères ont été les plus touchées, notamment Argelès-sur-Mer. Les pompiers ont effectué une quarantaine d'interventions.