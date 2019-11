Météo : des pluies intenses attendues dans le Sud-Est et vallée du Rhône, de forts cumuls de neige en altitude

Un nouvel épisode méditerranéen est annoncé par Météo-France. Selon les prévisionnistes, il sera "bref mais intense, ce dimanche toute la journée sur le Sud-Est". Les quantités d'eau pourrait être "soutenues" dès la nuit de samedi à dimanche "entre moyenne et basse vallée du Rhône, Provence, Préalpes du Sud, Var et Alpes-Maritimes". L'épisode pluvieux devrait s'évacuer par "la Côte d'Azur en nuit de dimanche à lundi".

De forts cumuls de pluie et de neige

Dimanche après-midi, Météo-France précise que "les précipitations se généralisent et se renforcent à l'est du Rhône, les cumuls sont rapidement conséquents, en particulier sur le Var et les Alpes-Maritimes on attend plus de 100 mm localement. Il neige sur les Alpes, la limite pluie-neige varie entre 1400 à 1600 m sur les Alpes du Sud, 800 à 1000 m sur les Alpes du nord, localement 600 m en Haute Savoie. On attend jusqu'à 50 cm par endroits."