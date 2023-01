Météo : des gelées quasi généralisées sur tout le pays pour ce 22 janvier

Comme annoncé par Météo France, les gelées étaient quasi généralisées dimanche matin. C'est sur la moitié ouest du pays que le thermomètre est descendu le plus bas, là où le ciel était dégagé la nuit dernière comme à Chartres où il faisait -6.7°C sous abri.

ⓘ Publicité

Les 15 villes les plus froides dimanche 22 janvier

Chartres -6.7°C

Aix-en-Provence -5.4°C

Mont-de-Marsan -5.2°C

Rennes -5.2°C

La Roche-sur-Yon -4.5°C

Nantes -4.5°C

Deauville -4.5°C

Beauvais -4.5°C

Pau -4.5°C

Bergerac -4.4°C

Laval -4.3°C

Saint-Brieuc -4.1°C

Vannes -4°C

Le Touquet -3.9°C

Dinard -3.9°C

Et dans les prochains jours

À partir de lundi, c’est une petite bise de secteur nord-est qui va se mettre en place sur les régions de la moitié nord qui augmentera l’impression hivernale. Selon le scénario le plus probable, l’ambiance va rester froide et hivernale jusqu’à au moins mercredi prochain. En altitude et près des massifs montagneux, les températures les plus basses pourront descendre à -10°C voire -15°C le matin. Les températures seront généralement 3 à 5 degrés sous les normales de saison d’une fin janvier.