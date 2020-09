Météo : des records de chaleur battus en France pour un mois de septembre

Un lundi estival sur la plupart des régions de France. Il a fait en moyenne 33,3 degrés dans le pays ce lundi après-midi. Une chaleur exceptionnelle, 10 à 15 degrés au-dessus des moyennes d'une mi-septembre.

Le thermomètre a atteint 35,7 degrés à Angers, 33,4 degrés à Paris, 30 degrés à Brest, 34,7 degrés au Mans, 34,4 degrés à Orléans, et 37,9 degrés à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), des records. Record battu également à Saint-Christophe-et-le-Laris (Drôme) avec 32,1 degrés et à Colombier-le-Jeune (Ardèche) où il a fait 31,3 degrés. A Ligré (Indre-et-Loire) on a frôlé les 36 degrés au lieu des 22 C° habituels, 34,7 degrés à Tours.

Influence du changement climatique

De tels épisodes de chaleur ont déjà eu lieu par le passé, mais "on constate avec le changement climatique que ces derniers se répètent de plus en plus souvent" a commenté Météo France sur son compte Twitter. "Entre 1948 et 2000, sur le mois de septembre", les prévisionnistes ont compté "7 journées avec une température moyenne ≥ à 23°C. Depuis 2000, en seulement 20 ans, 9 journées !"

Forte chaleur jusqu'en milieu de semaine dans le nord-est

Météo France prévoit un "relatif rafraîchissement" à partir de mardi sur l'ouest du pays, le ciel y sera nuageux avec parfois quelques averses orageuses. En revanche, la chaleur restera "remarquable pour la saison au moins jusqu'en milieu de semaine sur une grande partie est/nord-est du pays". Le mercure pourrait encore grimper jusqu'à 36 degrés dans le nord-est du pays mardi.