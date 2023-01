Météo : des records de températures battus dans les Landes ce 1er janvier

À Dax et Biscarosse, il n'avait jamais fait aussi doux un mois de janvier depuis plus de 55 ans ! La maximale revient à Samadet et Capbreton, dans les Landes, où il a fait 24,5°C.

Des dizaines de Landais ont profité de ces températures extrêmement douces pour prendre le premier bain de l'année à Capbreton. © Radio France - Manon Claverie L'année 2023 débute par deux records, dans Landes. À Dax, on a battu un record absolu pour un mois de janvier : 24 degrés ce dimanche 1er janvier, dans l'après-midi. Cela n'avait jamais été vu depuis le début des relevés de Météo France, en 1958. Record également à Biscarosse, 23°C, ce qui n'avait pas été enregistré depuis 1965. ⓘ Publicité Ces deux communes ne sont pas celles où il a fait le plus chaud, ce dimanche après-midi, dans les Landes. La maximale, 24,5°C, a été atteinte à Samadet, dans le sud est du département, ainsi qu'à Capbreton. Un air de mois de juin sur la côte sud À Capbreton, plusieurs dizaines de courageux en ont donc profité pour prendre le premier bain de l'année, à la plage du Prévent, où le club de marche aquatique avait donné rendez-vous comme chaque 1er janvier depuis quatre ans maintenant. Cette fois ils étaient bien plus nombreux que d'habitude. Le long des plages comme au lac d'Hossegor, se côtoyaient baigneurs en maillot de bain, marcheurs... certains avaient même apporté tables, chaises, nappes de pique-nique et bouteilles de champagne pour continuer de fêter la nouvelle année, pendant que d'autres optaient pour un déjeuner au soleil, en terrasse.