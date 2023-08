Météo : des températures caniculaires attendues en Auvergne-Rhône-Alpes, cinq départements en alerte orange

Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours placés en vigilance orange canicule jusqu'à jeudi au moins : l'Ain, le Rhône et la Métropole de Lyon, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les maximales attendues pourraient atteindre les 35-37°C voire un peu plus localement en vallée du Rhône et les vallées alpines.

Bien au-delà des 30°C pendant encore quelques jours

La situation devrait continuer pendant près d'une dizaine de jours encore, selon Météo France . "En fin de semaine, températures minimales et maximales devraient monter d'un cran en France (seules les côtes de Manche et Bretagne conserveront des températures maximales inférieures à 30°C). Ces fortes chaleurs s'annoncent durables avec des pointes voisines de 40°C sur le Midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end. La vigilance canicule sera donc amenée à évoluer."

"À l'échelle de la France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité pour une saison estivale" prévient Météo France. "Une baisse significative des températures est envisagée à partir du milieu de semaine prochaine." Cet épisode caniculaire est "non exceptionnel pour la saison, mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées."

Un indice UV très élevé